البيت الأبيض: مسرب التقرير حول الضربات الأمريكية في إيران يجب أن يسجن

وشددت ليفيت على أن ما نشرته شبكة "سي إن إن" كان خبرا كاذبا"، مضيفة: "لقد أخذوا مقتطفات من تقرير استخباراتي سري للغاية مسرب".وأكدت أن " يجب أن يجري تحقيقا لمعرفة من سربه"، واصفة التسريب بأنه "غير قانوني".وعندما سئلت عن العقوبة التي يجب أن يواجهها الجاني، أجابت ليفيت: "يجب أن يسجن".وفي السياق، ذكرت صحيفة " بوست" أن يطارد موظفا يشتبه في تسريبه التقييم الاستخباراتي الأولي للبنتاغون والذي يشكك في حجم الدمار الذي خلفته الضربات الجوية الأمريكية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية يوم السبت، وذلك في وقت أصدرت فيه وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) تقييما خاصا بها يفيد بأن الهجمات أخرت تطوير لقدراتها النووية لسنوات.وقد أثار هذا التسريب غضب ، لأنه قلل من أثر الضربات الجوية، والتي كان لها تأثير جيوسياسي كبير، حيث دفعت إيران إلى الموافقة على وقف لإطلاق النار يوم الاثنين لإنهاء نزاع دام قرابة أسبوعين مع .وفي هذا السياق، أصدر مدير وكالة (CIA) يوم الأربعاء تقييما يؤكد وقوع دمار كبير في المواقع الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية، بما في ذلك مركز التخصيب في فوردو.ويقود الفيدرالي التحقيق في التسريب، ومن المتوقع أن تتخذ وزارة العدل إجراءات قانونية صارمة بحق الشخص المسؤول، في حال تم التعرف عليه.وقال أحد المسؤولين: "الرئيس لا يتسامح مع المسربين. وهذا أحد الأسباب التي جعلت هذه العملية ناجحة... لم يكن أحد يعلم بها".وقال أحد المسؤولين الأمريكيين بخصوص الشخص الذي سرب التقرير: "سيتم مقاضاته".وأشار مصدر آخر مقرب من الإدارة إلى أن العديد من التسريبات غير المصرح بها خضعت للتحقيق منذ أن عاد إلى السلطة في يناير، وتوقع أن يكون هذا التحقيق "سريعا للغاية"، لأن المتورط "سرب تقريرا أوليا ضعيف الثقة بهدف تقويض نجاح العملية والمراهنة ضد ".