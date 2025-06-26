وأوضح ويتكوف في مقابلة مع قناة "سي ان بي سي"، ان "أحد الأهداف الرئيسية للرئيس هو توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم لتشمل المزيد من الدول"، مضيفا: "أعتقد أنه ستكون هناك قريبا إعلانات مهمة جدا حول دول تنضم إلى الاتفاقيات".وأضاف أن " تسعى لتطبيع العلاقات مع دول "ربما لم يفكر الناس بها حتى"، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار الوضع في الشرق الأوسط.وتعتبر "اتفاقيات إبراهيم"، التي يرى ترامب أنها أحد أبرز إنجازات فترته الرئاسية الأولى، نتاج وساطة أمريكية بين الدولة العبرية وعدد من خلال عامي 2020 و2021، ففي 2020، قامت والإمارات والمغرب بتطبيع علاقاتها مع تل أبيب، بينما أعلن في 2021 عن إقامة علاقات دبلوماسية معه، وقبل هذه الاتفاقيات، كانت تتمتع بعلاقات دبلوماسية مع دولتين عربيتين فقط هما مصر (1979) والأردن (1994).وكان لترامب قد صرح سابقا بأن حكومات ولبنان وليبيا وسوريا قد تتمكن قريبا من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل عبر الانضمام إلى "اتفاقيات إبراهيم".