إعلام إيراني: إسرائيل ربما استخدمت اليورانيوم المنضب ببعض ضرباتها في إيران

ولفتت الوكالة الإيرانية، إلى أن نتائج الفحوص الأولية تشير إلى أن ربما تكون قد استخدمت ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب خلال هجماتها على مواقع معينة في .وقال المصدر المطلع لوكالة أنباء " "، إن هناك "احتمالا لاستخدام ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب في الهجمات الصهيونية الأخيرة على بعض المراكز الحساسة في إيران".ووفقا للمصدر، أكدت الاختبارات الأولية التي أجريت في المواقع المستهدفة وجود علامات على وجود اليورانيوم، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة قاطعة بعد، ولا تزال التحقيقات الإضافية جارية.ولفتت "فارس" إلى أن اليورانيوم المنضب يعتبر مادة عالية الكثافة، وهو ناتج ثانوي لعملية تخصيب اليورانيوم، ويستخدم في تصنيع الذخيرة المخترقة، وخاصة لاختراق الدروع الثقيلة، ويمكن أن يؤدي اصطدام هذا النوع من الذخيرة بالهدف إلى تكوين سحابة من الجسيمات المعدنية والمشعة، مما أثار مخاوف جدية بشأن آثاره على صحة الإنسان والبيئة".وأشارت الوكالة إلى أن الخبراء العسكريين الإيرانيين يجرون تحليلا للأسلحة التي استخدمتها إسرائيل، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بعد نشر النتائج النهائية للاختبارات.