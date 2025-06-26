السيد الخامنئي: أمريكا دخلت الحرب لأنها شعرت أن "الكيان الصهيوني" سيدمر بالكامل

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وجه المرشد الإيراني الأعلى السيد علي الخامنئي، اليوم الخميس 26 حزيران/ يونيو 2025 تهنئة بمناسبة انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على "الكيان الصهيوني".





ووفق ما نقلت وكالة "إرنا"، قال المرشد الأعلى: "أهنئ الشعب الإيراني، لقد كاد النظام الصهيوني أن ينهار ويدمر تحت ضربات الجمهورية الإسلامية".



وأضاف: "أرى من الضروري أن أتقدم ببعض التهاني للشعب الإيراني :



أولا؛ أهنئكم على الانتصار على النظام الصهيوني الزائف. مع كل هذا الضجيج، ومع كل هذه الادعاءات، كاد النظام الصهيوني أن ينهار ويدمر تحت ضربات الجمهورية الإسلامية". وذكر السيد الخامنئي في منشور مقتضب على منصة إكس (تويتر سابقا): "أهنئكم بالنصر على الكيان الصهيوني".ووفق ما نقلت وكالة "إرنا"، قال المرشد الأعلى: "أهنئ الشعب الإيراني، لقد كاد النظام الصهيوني أن ينهار ويدمر تحت ضربات الجمهورية الإسلامية".وأضاف: "أرى من الضروري أن أتقدم ببعض التهاني للشعب الإيراني :أولا؛ أهنئكم على الانتصار على النظام الصهيوني الزائف. مع كل هذا الضجيج، ومع كل هذه الادعاءات، كاد النظام الصهيوني أن ينهار ويدمر تحت ضربات الجمهورية الإسلامية".

وقال الخامنئي، إن "النظام الأمريكي دخل في الحرب المباشرة لأنه شعر أنه إذا لم يدخل فإن النظام الصهيوني سوف يدمر بالكامل، وهنا أيضا انتصرت الجمهورية الإسلامية ووجهت صفعة قوية للولايات المتحدة".

وأضاف الخامنئي أن "التهنئة الثانية تتعلق بانتصار الحبيبة على النظام الأمريكي.وذكر، لقد دخل النظام الأمريكي الحرب مباشرة لأنه شعر أنه إن لم يدخل فسيدمر النظام الصهيوني تماما. لكنه لم يستفد شيئا من هذه الحرب. هنا أيضا انتصرت الجمهورية الإسلامية، وفي المقابل وجهت الجمهورية الإسلامية صفعة قوية على وجه ".وتابع الخامنئي: "التهنئة الثالثة هي التهنئة بالوحدة الاستثنائية للشعب الإيرانيواضح، أمة يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة، متحدة بصوت واحد، وقفت جنبا إلى جنب ودعمت القوات المسلحة، وسوف تستمر على هذا المنوال من الآن فصاعدا. لقد أثبتت الأمة الإيرانية شخصيتها المتميزة، وأثبتت أنه عندما يكون ذلك ضروريا، سيتم سماع صوت واحد من هذه الأمة".‌وقال الخامنئي إنه "كان ينبغي على الكيان الصهيوني أن يفهم أن مهاجمة إيران ستكلفه ثمنا باهظا، والحمد لله حدث هذا".وأضاف: "الأميركيون فشلوا في القيام بأي شيء مهم في مهاجمة المنشآت النووية، اتضح أن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى المبالغة، فهم يبالغون من أجل التغطية على الحقيقة".ولفت المرشد الإيراني إلى أن "الذين ضخموا حجم الهجوم الأمريكي علينا هم أنفسهم من قللوا من حجم ضربتنا على القاعدة الأمريكية، وأي اعتداء علينا سنواجهه بتكرار استهداف القواعد الأمريكية".وشدد الخامنئي على أن "إيران الكبيرة ذات التاريخ والثقافة العريقة لا تقبل أبدا أن تخاطب بتعبير استسلام غير مشروط، ودعوة الرئيس الأمريكي إيران إلى استسلام غير مشروط أكبر من حجمه".وقال المرشد الإيراني إن الرئيس الأمريكي كشف الحقيقة وهي أن لن ترضى إلا باستسلام إيران، لكن الاستسلام أمر لن يحدث أبدا فأمتنا قوية، وبينما يسوق الأعداء مبررات مثل الصواريخ أو البرنامج النووي إلا أنهم في الواقع يريدون استسلامنا.