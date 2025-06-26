إيران.. الموافقة على خطة إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

وأكد المتحدث باسم ، لدى إعلانه الموافقة على خطة إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع ، أنه: "بموجب هذا القرار، تلتزم الحكومة بتعليق أي تعاون مع الوكالة حتى ضمان السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة لضمان أمن علماء البلاد ومراكزها النووية".وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وافق على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون مع الذرية.وكانت لجنة والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني أعلنت أمس الأربعاء الموافقة على تفاصيل يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الذرية مع إشارة إلى مقاضاة مديرها العام .يشار إلى أن مشروع القرار الذي أقرته القومي في البرلمان الإيراني يتضمن بندا يدعو لمقاضاة غروسي بتهمة "تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية".يذكر أن شنت هجوما واسعا طال منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية ومسؤولين وعلماء في منذ 13 يونيو الجاري حتى سريان وقف إطلاق النار صباح الاثنين الماضي بعد إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي .كما تدخلت بشكل مباشر ومعلن في النزاع بين إسرائيل وطهران وشنّت غارات بواسطة القاذفات الاستراتيجية "بي-2" استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية في نظنز وفوردو وأصفهان. وقالت إنها "دمرت المشروع النووي الإيراني" بعد قصف المنشآت بقنابل خارقة للتحصينات وصواريخ "توماهوك" أطلقتها من الغواصات.