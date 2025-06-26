إيران تعلن استشهاد اللواء محمد سعيد إيزدي جراء العدوان الإسرائيلي

وذكرت القوة، في بيان، أن "اللواء إيزدي (الحاج رمضان) استشهد متأثراً بجراحه جراء العدوان الإسرائيلي".وأشارت الى أن "الحاج رمضان سيوارى جثمانه الثرى في مقام السيدة معصومة "عليها السلام " في قم بعد انتهاء التشييع".