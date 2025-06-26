عراقجي: سنرد بحسم على أي عمل عدواني وهذا موقفنا من الدول الأوروبية

وقال عراقجي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البولندي ، إن "أي عمل عدواني سيُقابل برد حاسم من ".واضاف: "ندين مواقف بعض الدول الاوروبية الداعمة للكيان الصهيوني وهذا وصمة عار لها لذا ندعوها إلى نهج أكثر مسؤولية تجاه تصرفات الكيان في المنطقة".