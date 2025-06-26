الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الحرب على غزة "فوراً"

وندد بيان القمة بـ"الوضع الإنساني الكارثي في وخاصة المجاعة وسقوط الضحايا المدنيين"، داعياً إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".وطالب البيان " برفع الحصار بالكامل والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق"، مبيناً أن الزعماء الأوروبيين سيناقشون "تقريرا بشأن امتثال إسرائيل لاتفاق الشراكة مع في تموز".ودان "التصعيد وعنف المستوطنين وتوسع المستوطنات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة"، مشدداً على ضرورة "فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والداعمين لهم، ومزيد من العقوبات على حركة حماس".وحول البرنامج النووي الإيراني، قال بيان القمة الأوروبية: "يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا ونؤيد الحل الدبلوماسي".