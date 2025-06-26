صحيفة سورية تنشر صورة "عراقي" من "مهاجمي" كنيسة مار إلياس

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ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، اليوم الخميس، أن أحد منفذي التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار في حي الدويلعة بدمشق "عراقي الجنسية، جاء من مخيم الهول".

وقالت الصحيفة إن "وثائق خاصة بتوزيع مادة كاز التدفئة في مخيم بمحافظة كشفت عن وجود اسم المدعو كنان علي بن رمضان، عراقي الجنسية، ضمن قائمة المستفيدين من المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمة Blumont خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي".



وأضافت: "يحمل المذكور الرقم التسلسلي 15 في القائمة، وهو أحد الأشخاص الذين أعلنت السورية القبض عليهم مؤخرا، ضمن خلية تتبع لتنظيم " "، متورطة بالتفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار في حي الدويلعة بدمشق، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 مصليا وإصابة 63 آخرين بجروح".