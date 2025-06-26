نعيم قاسم: إيران أثبتت قدرتها على مواجهة الطاغوت العالمي

وقال قاسم في كلمة له، " بعد الحرب مثل إيران قبل الحرب وأشد وهي سند للمقاومة، وإيران كشفت أن تدخل أميركا في المنطقة يحمي " " ويضر بدول المنطقة".وأضاف "إيران ثبتت موقعها الإقليمي والدولي بقناعاتها وخياراتها ولم تتنازل عن شيء أبداً".ولفت قاسم "أثبت الكيان مجدداً أنّه عاجز عن الاستمرار يوماً واحداً ما لم يحصل على الدعم الأميركي ليل نهار بلا توقف".