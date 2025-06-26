واشنطن بشأن الشرق الأوسط: أصبح أكثر قربا للسلام

وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "الشرق الأوسط يتجه الآن بعيدا عن وإراقة الدماء ويتحرك نحو بداية حقبة جديدة من السلام والاستقرار".

ووفقا لها فقد نجح الرئيس الأمريكي في التوصل إلى "هدنة بين وإسرائيل"، وزعمت أنه "أنهى التهديد المباشر"، وبعد الضربات الأمريكية "أصبح العالم أكثر أمانا".



هذا وأعلن الرئيس الأمريكي في أواخر مايو الماضي أن لن ينشر الديمقراطية في الخارج تحت تهديد السلاح. ولكنه لم يأتِ على ذكر "السلام والاستقرار".