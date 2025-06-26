ترامب يوجه اتهاما للديمقراطيين.. ما علاقة قصف إيران

وكتب على منصته "تروث سوشيال": "الديمقراطيون قاموا بتسريب معلومات عن الطلعة الجوية التي تمت نحو المنشآت النووية الإيرانية. يجب محاسبتهم على ذلك".

وشنت " " عملية ضد في 13 يونيو، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري. واستهدفت الغارات الجوية منشآت نووية، وجنرالات، وعلماء نووية بارزين، وقواعد جوية. ورفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجماتها الخاصة.



وتبادل الطرفان الضربات على مدى 12 يوما، وانضمت إلى "إسرائيل"، حيث شنّت هجوما لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو. بعد ذلك، في مساء 23 يونيو، شنت ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في ، مؤكدة أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.