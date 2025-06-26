في الكونغرس.. انقسام بعد أول إفادة بشأن ضرب إيران

ومن المتوقع أن يقدم كل من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ، ووزيري الخارجية والدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، الإفادة السرية لأعضاء ، التي كان من المقرر لها في الأصل الثلاثاء.وقال أعضاء جمهوريون لدى مغادرتهم بعد الإفادة، إنه من الواضح أن البرنامج النووي الإيراني "تراجع بشكل كبير"، بينما أعرب بعض الديمقراطيين عن شكوكهم بشأن مدى حجم الأضرار.وأوضح السيناتور الجمهوري توم كوتون من ولاية أركنساس قائلا: "أعتقد، بدون الحاجة إلى أي معلومات سرية، أنه من المقبول القول إننا، إلى جانب أصدقائنا في ، وجهنا ضربة قوية للبرنامج النووي الإيراني".بينما قال السيناتور الديمقراطي كريس من ، بعد خروجه من الإفادة، إنه: "لا تزال هناك قدرات كبيرة باقية".وجاءت هذه الجلسة في وقت كان به أعضاء مجلس الشيوخ يدرسون دعمهم لقرار يؤكد ضرورة أن يحصل على تفويض من قبل الشروع في شن أي عمل عسكري إضافي ضد ، ومن الممكن إجراء التصويت على هذا القرار قريبا.وقال ديمقراطيون وبعض الجمهوريين، إن تجاوز صلاحياته عندما لم يسع للحصول على مشورة الكونغرس، كما أنهم يرغبون أيضا في معرفة المزيد عن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها ترامب عند إعطائه الضوء الأخضر لتنفيذ الهجمات.وفي وقت سابق أفاد تقرير استخباراتي أولي أميركي أن الضربات أخرت البرنامج النووي الإيراني بضعة أشهر فقط، وهو ما يتناقض مع تصريحات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن وضع المنشآت النووية الإيرانية، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان على التقرير، وأثار التقرير ضجة وموجة غضب في و"إسرائيل"، وكذبه أبرز المسؤولين في البلدين.