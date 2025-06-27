بالفيديو والصور.. شاهد ما يحصل في محيط مدينة النبطية اللبنانية صباح اليوم

– دولي

شنت الطائرات الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، سلسلة غارات على التلال في محيط مدينة النبطية .

وظهرت مقاطع الفيديو والصور مشاهد للغارات العنيفة على المنطقة، والحزام الناري الذي استهدف التلال.

