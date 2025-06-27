50 مليون دولار لزفاف القرن.. حفل زواج أسطوري لمؤسس شركة "أمازون" (صور)

وكان الملياردير الأمريكي ، من بين أحدث الوافدين الذين انضموا إلى شخصيات أخرى ، مثل المذيعة الأمريكية ، ستحضر الاحتفالات.واستغلت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، اللذان حضرا يوم الثلاثاء، حضورهما المبكر لمشاهدة المعالم السياحية والتسوق.ومن المتوقع مشاركة ما بين 200 و250 من كبار الشخصيات بمجالات الأعمال والسياسة والاقتصاد في الحدث الذي وصف على نطاق واسع بأنه “ القرن”، الذي يُقدر أن تبلغ تكلفته 50 مليون دولار.وأثار الحفل جدلا حول تأثيره في واحدة من أجمل مدن العالم، إذ يرى محتجون أنه مثال على أن البندقية أصبحت هدية للغرباء الأثرياء، لكن آخرين يستمتعون بالمشهد والإنفاق.وتسلق ناشط أحد أعمدة ساحة القديس مرقس الرئيسة، ورفع لافتة كتبت عليها عبارة “واحد بالمئة يخربون العالم” احتجاجا على وجود الملياردير بيزوس في البندقية.ووصل بيزوس وسانشيز إلى البندقية على متن طائرة “هليكوبتر”، الأربعاء، واستقرا في فندق أمان الفاخر، حيث يبلغ سعر المطلة على القناة الكبرى 4 آلاف يورو على الأقل لليلة الواحدة.ووضع محتجون على حفل زفاف بيزوس صورة عملاقة له في أحد ميادين المدينة، وكتبوا عليها “إذا كنت تستطيع تأجير البندقية فيجب أن تدفع المزيد من الضرائب”.وتنتهي الاحتفالات يوم السبت بحفل الزفاف الرئيس الذي سيقام في إحدى قاعات “أرسينالي”، وهو حوض بناء سفن كبير من العصور الوسطى جرى تحويله إلى مساحة فنية في منطقة كاستيلو الشرقية.ومن المقرر أن يتبادل بيزوس وسانشيز عهود الزواج، الجمعة، في جزيرة سان جورجيو الصغيرة المقابلة لساحة القديس مارك الرئيسة في حفل زواج قال عنه مسؤول كبير في إنه لن يكون له أي وضع قانوني بموجب القانون الإيطالي.وذكر موقع مجلة “فورتشن” الأمريكية أن بيزوس وسانشيز تزوجا بالفعل قانونيا في ، بعد إجراءات قانونية خاصة نظرا لضخامة ثروة بيزوس التي تبلغ 223.7 مليار دولار، وفق ما ذكره الموقع.وقال موقع “فورتشن” إنه كان من المقرر في الأصل أن يعقد زواج بيزوس وسانشيز في شتاء عام 2024، لكن تعديلات قانونية على اتفاقية ما قبل الزواج أجّلت الموعد، وهي الاتفاقية التي تحدد الطريقة التي سوف تقسم بها الأملاك في حال الطلاق.وأضاف الموقع أن محامي بيزوس منعوه من المضي قدمًا حتى تتم تسوية اتفاقية ما قبل الزواج، نظرا لأهميتها في تحديد حقوق الطرفين في حال الطلاق، وأيضا تأثيرها على حقوق الورثة في حالة الوفاة.