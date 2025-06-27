تضم ترامب ونتنياهو وقادة عرب.. ما قصة الصورة الإعلانية في "تل ابيب"؟

الصور المتداولة هي للوحة إعلانية لمبادرة "تحالف الأمن الإقليمي" السياسية الأمنية الإسرائيلية وتضم كلا من (من اليسار إلى اليمين): العاهل الملك ، والرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، والرئيس الفلسطيني ، والرئيس المصري ، وولي العهد السعودي ، والرئيس الأمريكي ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ، ورئيس الإمارات بن زايد آل نهيان، والسلطان العُماني هيثم بن طارق آل سعيد، والملك محمد السادس، والملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.وكتب على اللوحة باللغة العربية: "وقت للحرب، وقت للتسوية؛ الآن هو وقت "الاتفاقية الإبراهيمية".ويذكر أن ترامب قد قال في تصريحات في مارس/ اذار الماضي، إن هناك المزيد من الدول تريد الانضمام إلى الاتفاقية الإبراهيمية، وهي سلسلة اتفاقيات تفاوضت عليها إدارته بين والإمارات والبحرين خلال فترة رئاسته الأولى لتطبيع العلاقات، حيث قال: "سترون دولًا تبدأ في استكمال التزاماتها في اتفاقيات إبراهيم، المزيد والمزيد من الدول ترغب في الانضمام، لقد كان ذلك نجاحًا باهرًا، نجاحًا هائلًا".