سنة إضافية.. لبنان يطلب تمديد ولاية "اليونيفل"

وأكدت الوزارة في رسالتها، التي قدمتها عبر بعثتها الدائمة في ، تمسك ببقاء قوات اليونيفيل على أراضيه والتعاون معها، مجددة مطالبتها بانسحاب من جميع الأراضي التي لا تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.وتخشى الحكومة اللبنانية من أي تغيير في التفويض الحالي لليونيفيل، معتبرة أن أي تعديل قد ينعكس سلبا على الاستقرار في الجنوب، وتؤكد في المقابل على أهمية استمرار دور اليونيفيل كما هو، وفقا لقرار رقم 1701.