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سنة إضافية.. لبنان يطلب تمديد ولاية "اليونيفل"
دوليات
2025-06-27 | 07:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
59 شوهد
طلبت
وزارة الخارجية
اللبنانية
، الجمعة، في رسالة إلى أمين عام
الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
، تجديد ولاية قوات "اليونيفيل" لمدة عام إضافي اعتبارا من 31 اب 2025.
وأكدت الوزارة في رسالتها، التي قدمتها عبر بعثتها الدائمة في
الأمم المتحدة
، تمسك
لبنان
ببقاء قوات اليونيفيل على أراضيه والتعاون معها، مجددة مطالبتها بانسحاب
إسرائيل
من جميع الأراضي
اللبنانية
التي لا تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.
وتخشى الحكومة اللبنانية من أي تغيير في التفويض الحالي لليونيفيل، معتبرة أن أي تعديل قد ينعكس سلبا على الاستقرار في الجنوب، وتؤكد في المقابل على أهمية استمرار دور اليونيفيل كما هو، وفقا لقرار
مجلس الأمن الدولي
رقم 1701.
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