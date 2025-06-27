المحكمة العليا الأمريكية تُطلق يد ترامب والأخير يرد: نصراً هائلاً

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
05:01 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد العقوبات على روسيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-531540-638866395331079748.jpg
المحكمة العليا الأمريكية تُطلق يد ترامب والأخير يرد: نصراً هائلاً
دوليات
2025-06-27 | 12:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
505 شوهد
حدّت
المحكمة العليا
في
أمريكا
من صلاحية القضاة الفيدراليين في تعليق قرارات
السلطة التنفيذية
، وهو ما اعتبره
الرئيس دونالد ترامب
"نصرًا هائلًا".
ومنحت
المحكمة العليا
الأمريكية
ترامب
انتصارا كبيرا الجمعة عبر الحد من صلاحية القضاة الفدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات
السلطة التنفيذية
.
وفي حكم صدر بغالبية 6-3 ويتعلق بمحاولة ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة، قالت المحكمة إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفدرالية "تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها
الكونغرس
للمحاكم الفدرالية".
وكتبت القاضية المحافظة
إيمي
كوني
باريت
نيابة عن غالبية قضاة المحكمة "عندما تخلص محكمة إلى أن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل غير قانوني، فإن رد تلك المحكمة لا يمكن أن يتمثل في تجاوز سلطتها أيضا".
وأعربت الإدارات المتعاقبة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية، في كثير من الأحيان عن إحباطها إزاء عمليات التعليق التي تسمح لقاضٍ فدرالي واحد بعرقلة سياساتها بشأن قضايا ذات أهمية وطنية مثل الإجهاض والهجرة وقروض الطلاب.
وبناء على ذلك، فإن هذا القرار قد تكون له تداعيات هائلة على جميع الدعاوى القضائية ضد
إدارة ترامب
، ولكن أيضا ضد إدارات من سيخلفه.
وأشاد الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية تروث سوشال بهذا "النصر الهائل".
وفي مؤتمر صحفي في
البيت الأبيض
، قال ترامب "بفضل هذا القرار، أصبح بإمكاننا الآن الشروع فورا في المضي قدما في هذه السياسات العديدة، وتلك التي عُطلت خطأ على مستوى البلاد... لدينا الكثير منها. لديّ قائمة كاملة بها".
ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والقاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة.
وتتعلق القضية بالنظر في قرارات محاكم فدرالية ابتدائية واستئنافية قضت بعدم دستورية الأمر التنفيذي.
في المقابل، رأت القاضية سونيا سوتومايور في مذكرة وقعها القاضيان التقدميان الآخران في المحكمة العليا، أن القرار يمثل "دعوة للحكومة للالتفاف على الدستور".
وأضافت سوتومايور أن "السلطة التنفيذية يمكنها الآن تنفيذ سياسات تنتهك أحكام القضاء الراسخة وتنتهك الحقوق الدستورية لعدد لا يحصى من الأفراد، وستجد المحاكم الفدرالية نفسها عاجزة كليا عن وقف هذه الإجراءات".
وتابعت "ليس هناك حق مضمون في النظام القانوني الجديد الذي تحدثه المحكمة"، في حين رأت زميلتها التقدمية
كيتانجي براون جاكسون
في هذا القرار "تهديدا لسيادة القانون".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
المحكمة العليا الأمريكية تجيز لترامب ترحيل نصف مليون مهاجر
12:21 | 2025-05-30
مصدر: استقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري
07:49 | 2025-06-23
موقف جديد من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب موظفي كردستان
04:50 | 2025-06-15
المحكمة الاتحادية العليا توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها التركية في إسطنبول
09:17 | 2025-04-26
ترامب
المحكمة العليا الامريكية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
منتخب العراق للسيدات يحقق أول فوز رسمي في تاريخه
رياضة
41.14%
07:10 | 2025-06-26
منتخب العراق للسيدات يحقق أول فوز رسمي في تاريخه
07:10 | 2025-06-26
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
22.89%
03:46 | 2025-06-26
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:46 | 2025-06-26
الموساد يصدر تحذيرا للإيرانيين.. لا تتقربوا من هؤلاء
دوليات
18.29%
09:29 | 2025-06-27
الموساد يصدر تحذيرا للإيرانيين.. لا تتقربوا من هؤلاء
09:29 | 2025-06-27
الموساد ينشر فيديو لـ"تدمير منشأة فوردو"
ترندات
17.68%
10:57 | 2025-06-26
الموساد ينشر فيديو لـ"تدمير منشأة فوردو"
10:57 | 2025-06-26
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-27
عشرين
حـ روب المنطقة .. الحضور السياسي والبعد العقائدي - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
عشرين
حـ روب المنطقة .. الحضور السياسي والبعد العقائدي - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
Live Talk
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
Live Talk
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
الأكثر مشاهدة
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-27
عشرين
حـ روب المنطقة .. الحضور السياسي والبعد العقائدي - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
عشرين
حـ روب المنطقة .. الحضور السياسي والبعد العقائدي - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
Live Talk
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
Live Talk
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
اخترنا لك
تركيا: إسرائيل ليست قوية ولا تستطيع تدمير إمكانيات إيران النووية
15:02 | 2025-06-27
ترامب ينهي جميع المحادثات التجارية مع كندا
14:18 | 2025-06-27
بينها "نتفليكس".. عقوبات على 6 مؤسسات إعلامية في تركيا بحجة "الانقسام المجتمعي"
12:53 | 2025-06-27
ترامب: إيران لن تعود للبرنامج النووي قريباً ولم تفرغ المنشآت قبل قصفها
12:21 | 2025-06-27
إسرائيل تعد "خطة تنفيذية ضد إيران"
12:11 | 2025-06-27
في يوم واحد.. محكمة إسرائيلية ترفض طلبين قدمهما نتنياهو لتأجيل محاكمته
12:07 | 2025-06-27
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.