تركيا: إسرائيل ليست قوية ولا تستطيع تدمير إمكانيات إيران النووية

وقال فيدان في تصريحات صحيفة "توقعنا أن الحرب لن تنحصر في فقط بل ستنتقل إلى جغرافيا أخرى وهي وهذا ما حصل، وما قامت به إيران دفاع مشروع عن النفس".وأضاف أن "ما شهدناه هو أن ليست دولة قوية تستطيع أن تقضي على إمكانيات إيران النووية".وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "نتنياهو لديه حسابات داخلية في حربه على إيران".