وقال نواب، الذي غادر الى بعد مغادرة من مكة، برفقة وزير السعودي، ان البرنامج الاستثنائي الذي تم وضعه للحجاج الإيرانيين في رحلة عودتهم بعد إلغاء الرحلات الجوية بسبب العدوان الإسرائيلي على ، تضمن تقديم خدمات جيدة للبرنامج الخاص الذي تم وضعه للحجاج الإيرانيين، ولهذا السبب يجب أن نعرب عن تقديرنا".وأضاف ممثل المرشد الأعلى لشؤون الحج والزيارة: "إن القضية بالنسبة لإيران كانت بمثابة اختبار كبير لمختلف الدول الإسلامية"، مبينا ان "لإيران أصدقاء طيبون في العالم، والدول الإسلامية تتعاون فيما بينها كوحدة واحدة، ومن بين هذه الدول المملكة العربية ، التي تستضيف ضيوف بيت الله الحرام، والتي، بالنظر إلى العقوبات القاسية وأزمة العملة، والظروف الخاصة التي واجهها الحجاج الإيرانيون في طريق عودتهم، تعاونت معهم تعاونًا كاملًا، وهو أمرٌ جديرٌ بالتقدير".وأكد أن "الخطة غير المتوقعة لعودة الحجاج عبر يتم تنفيذها أيضاً بجهود المسؤولين في دولة الصديقة والجارة، وبينما نشكرهم، نأمل أن يعود جميع الحجاج إلى وطنهم بصحة جيدة".