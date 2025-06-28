طيران الإمارات يستأنف رحلاته إلى العراق

وقالت الشركة في بيان تابعته ، انه "سيتم استئناف الرحلات الى في الأول من تموز المقبل".وأضافت ان "رحلاتها الى ستستأنف في الثاني من تموز المقبل"، مشيرة الى ان "توقف رحلاتها جاء بسبب الحرب بين وإسرائيل".