غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم السبت، سيارة في بلدة كونين .





ولم تعرف بعد هوية الضحية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بإن شخصاً قتل جراء استهداف سيارة بغارة إسرائيلية في بلدة كونين .ولم تعرف بعد هوية الضحية.