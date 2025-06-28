بقيمة 200 ألف يورو.. سائح يتعرض لسرقة ساعة فاخرة بقلب باريس

الجريمة السريعة والمذهلة أثارت موجة من القلق في الأوساط السياحية والأمنية في .وتعرض سائح أنجلو-كندي لسرقة ساعة فاخرة من ماركة"باتيك "، تقدر قيمتها بنحو 200 ألف يورو، أثناء تجوله في قلب العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء الماضي.ووفقًا لما نشرته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن الحادثة وقعت حوالي الساعة الخامسة مساءً في من باريس، وتحديدًا في شارع سانت-أونوريه الشهير، بالقرب من حديقة .وكان السائح يسير في الشارع المعروف بمتاجره الفاخرة وفنادقه الراقية، عندما اقترب منه شخص من الخلف وانتزع ساعته بقوة من معصمه في عملية "خطف سريع". حاول أحد المارة التدخل، لكن السارق نجح في الفرار باتجاه ، مختفيًا وسط تدفّق المارة.ورغم أن السائح خرج من الحادث دون إصابات جسدية، إلا أنه كان في حالة صدمة شديدة، وتوجّه فورًا إلى لتقديم شكوى رسمية. وبحسب مصدر أمني نقلت عنه الصحيفة، فقد تم تكليف فرقة الشرطة القضائية الليلية في باريس (STJN) بمتابعة التحقيق في القضية.وأضافت الصحيفة أن هذا النوع من السرقات بات شائعًا نسبيًا في المناطق السياحية الباريسية خلال هذا الموسم، حيث تنشط العصابات التي تستهدف الزوار الأجانب، وغالبًا ما تعتمد هذه العصابات على التخطيط المسبق ومراقبة ضحاياها قبل تنفيذ العملية في لحظات خاطفة.