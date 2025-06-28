نصفهم أطفال.. فيضانات باكستان تخلف 32 قتيلاً

وأكدت وكالة في إقليم بختونخوا في البلاد على الحدود مع أن "فيضانات مفاجئة وانهيارات أسطح تسبّبت بمقتل 19 شخصا، بينهم أطفال".وأضافت أن 6 أشخاص أصيبوا بجروح فيما ألحقت الفيضانات أضرارا بـ 56 منزلا، دُمرت ستة منها.وأضاف التقرير أن 13 من القتلى في خيبر بختونخوا وبينهم خمسة أطفال كانوا في ، حيث جرفت الفيضانات عائلات على ضفة نهر، بحسب وسائل إعلام محلية.فيضانات في باكستانوفي البنجاب، الإقليم الأكثر كثافة سكانية في البلاد والبالغ عدد سكانه نحو 130 مليون نسمة والواقع في الشرق على الحدود مع الهند، سجلت 13 شخصا منذ الأربعاء.ومن بين الضحايا ثمانية أطفال، لقوا حتفهم جميعا في انهيار أو جدران. في حين قضى البالغون بسبب فيضانات مفاجئة في أنهار البنجاب، بحسب السلطات المحلية.وحذرت من أن خطر هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة سيظل مرتفعا حتى الثلاثاء على الأقل.الشهر الماضي قُتل 24 شخصا في عواصف شديدة في الدولة الواقعة بجنوب والتي شهدت العديد من الظواهر الجوية القاسية في الربيع، منها عواصف برَد قوية.وباكستان من أكثر دول العالم تأثرا بتداعيات تغير المناخ، ويعاني سكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة من ظواهر مناخية قاسية بوتيرة متزايدة.