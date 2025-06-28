الكشف عن مفاوضات مرتقبة بين واشنطن وطهران

أفادت قناة "إن بي سي" بأن الأمريكي الخاص ويتكوف سيجري مفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين خلال الأيام القريبة المقبلة بشأن الاتفاق حول برنامج النووي.

وأشارت القناة إلى أن ويتكوف سيبحث وقف لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على .

ولم تكشف القناة عن مزيد من التفاصيل بشأن المفاوضات المحتملة.



يشار الى أن وإيران أجرتا عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة حول البرنامج النووي الإيراني قبل أن تشن " " هجومها العسكري ضد إيران في 13 يونيو.



وبعد 12 يوما من تبادل الضربات بين "إسرائيل" وإيران والتدخل العسكري الأمريكي لدعم "إسرائيل"، تم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الجانبين، ودعا الرئيس الأمريكي طهران إلى العودة للتفاوض من أجل "عقد صفقة" حول برنامجها النووي.