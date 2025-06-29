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إيران تكشف حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين
دوليات
2025-06-29 | 02:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,251 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
قال المتحدث باسم
السلطة القضائية
في
إيران
أصغر
جهانجير، اليوم الأحد، إن الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين بطهران أسفر عن مقتل 71 شخصا.
وأضاف جهانكير في تصريحات صحفية "في الهجوم على سجن إيفين، قتل 71 شخصا من بينهم موظفون إداريون وشبان يؤدون خدمتهم العسكرية وسجناء وأفراد من عائلات السجناء كانوا يزورونهم، وجيران يسكنون في محيط السجن".
وتابع: "الشهداء هم من الكوادر الإدارية للسجن، الجنود المكلفين بالخدمة، بعض السجناء المحكومين، أسر المحكومين الذين كانوا في زيارة أو يتابعون قضايا ذويهم، إضافة إلى جيران السجن الذين يسكنون في محيطه".
وتضررت أجزاء من المبنى الإداري لسجن إيفين في
شمال غرب
العاصمة
طهران
جراء غارة إسرائيلية استهدفته خلال الأيام الماضية.
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