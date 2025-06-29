السلطات السورية تكشف حقيقة إحباط محاولة لاغتيال أحمد الشرع

وذكرت وكالة " " عن مصدر بوزارة الإعلام انه "لا صحة لما تم تداوله من قبل وسائل إعلامية عدة عن إحباط الجيش السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال السيد الشرع خلال زيارته لدرعا".وتناقلت وسائل اعلام عديدة مؤخراً معلومات عن محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع أحبطها الجيش السوري بالتعاون مع الاستخبارات التركية، كان مخططا لها خلال زيارة الشرع إلى درعا وتقف خلفها خلية تابعة لـ" ".