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السلطات السورية تكشف حقيقة إحباط محاولة لاغتيال أحمد الشرع

دوليات

2025-06-29 | 05:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السلطات السورية تكشف حقيقة إحباط محاولة لاغتيال أحمد الشرع
808 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

نفت السلطات السورية، اليوم الأحد، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته إلى درعا مؤخرا.

وذكرت وكالة "سانا" عن مصدر بوزارة الإعلام انه "لا صحة لما تم تداوله من قبل وسائل إعلامية عدة عن إحباط الجيش السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال السيد الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا".

وتناقلت وسائل اعلام عديدة مؤخراً معلومات عن محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع أحبطها الجيش السوري بالتعاون مع الاستخبارات التركية، كان مخططا لها خلال زيارة الشرع إلى درعا وتقف خلفها خلية تابعة لـ"داعش".
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السلطات السورية تكشف حقيقة

إحباط محاولة لاغتيال أحمد الشرع

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