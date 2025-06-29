نجمة أسترالية تقطع رأس حبيبها.. ما القصة؟

ووجهت تهمة القتل لتاميكا البالغة من العمر 34 عاما، وهي متسابقة سابقة في برنامج "الجميلة والذكي "، بعد يومين من العثور على بقايا صديقها البالغ من العمر 39 عاما، ستوري، محروقة وممزقة على أرضية حمام شقة في ، وفقا لتقرير صحيفة "التلغراف".واكتشفت الشرطة هذه المشاهد المروعة في 17 يونيو/ حزيران بعد تلقي بلاغ عن حريق صغير في المسكن. وقال كبير المباحث فيلكي للصحفيين يوم الجمعة: "أستطيع أن أقول بمأساوية إننا لم نعثر على رأس جوليان ستوري"، مشيرا إلى أن الدافع وراء مقتله المروع لا يزال مجهولا.وأضاف: "لا يمكنني إلا أن أتخيل، وأريد منكم أن تتخيلوا، الحزن الذي تسببه هذه الأخبار لعائلة جوليان. إن استعادة رأس جوليان لإعادتها إلى عائلته حتى يتمكنوا من الحصول على نتيجة سلمية، وإقامة جنازة ودفنه، هو جانب مهم جدا بالنسبة لنا".كما نشرت الشرطة لقطات مراقبة لامرأة يعتقد أنها تشيسر، ترتدي ملابس سوداء من الرأس إلى القدمين وتسير عبر مدينة جنوب أستراليا مع ثلاثة كلاب.وتم التقاط اللقطات، التي يحجب وجه المرأة فيها، بعد ساعات فقط من القتل الوحشي، والذي تعتقد الشرطة أنه وقع حوالي ليل 17 يونيو. وقال فيلكي: "أتوجه إلى السكان المحليين لمراجعة لقطات المراقبة أو كاميرات السيارات التي قد تكون لديهم، والتي قد تساعد في التحقيق."وتم سجن العارضة والممثلة بعد أن وجدتها الشرطة في الفناء الخلفي لمكان الجريمة في "حالة ذهول وانعدام استجابة"، وفقا لوثائق المحكمة. كما تم اتهام نجمة الواقع السابقة بالتخلص من بقايا بشرية والاعتداء على ضابط شرطة.