قرار بتأجيل جلسات محاكمة نتنياهو

وجاء في الوثيقة الصادرة عن المحكمة: "بعد تقديم التوضيحات التي شهدت تغييرات جوهرية، واستنادًا إلى المعطيات الجديدة مقارنة بالقرارات السابقة، نوافق جزئيًا على الطلب، ونقرر في هذه المرحلة إلغاء الجلسات المحددة للاستماع إلى السيد في 30 حزيران/ يونيو و2 تموز/يوليو".وكانت قد رفضت، الجمعة الماضي، طلب نتنياهو تأجيل الجلسات، قبل أن تتراجع اليوم وتقبل التأجيل جزئيًا، بحسب "فرانس برس".