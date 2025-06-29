السعودية تعزي إيران بقادتها العسكريين: لم نكتف بإدانة الحرب العدوانية

وذكرت الإيرانية، أن "اتصالاً هاتفياً جرى رئيس للقوات المسلحة الإيرانية اللواء سيد مع السعودي الأمير آل سعود، حيث تم استعراض حرب الاثني عشر يوما التي شنها "العدو الصهيوني الإرهابي" على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعم ، مضافا إلى القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".ونقل "إرنا" عن موسوي قوله: "نحن لم نكن البادئين بالحرب، لكننا قمنا بالرد على العدوان بكل ما نمتلك من قوة وبناء على شكنا التام في التزام العدو بتعهداته، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار فإننا على استعداد لتوجيه رد ساحق لو تكرر العدوان على البلاد".وأضاف أن "الهجوم العدواني الصهيو- أمريكي على الأراضي الإيرانية، جاء رغم ضبط النفس من جانب الجمهورية الإسلامية، وفي وقت كانت فيه المفاوضات غير المباشرة مع جارية".وأكد أن "هذين الكيانين أثبتا مرة أخرى عدم التزامهما بأي قاعدة أو معيار دولي، كما تبين ذلك للعالم بوضوح خلال العدوان الذي استمر 12 يوماً على البلاد".بدوره، لفت وزير الدفاع السعودي إلى أن "المملكة لم تكتف بإدانة الاعتداءات، وإنما بذلت جهودا كبيرة لإنهاء هذه الحرب العدوانية".وقدم الأمير خالد في الاتصال "تعازيه بمناسبة استشهاد عدد من قادة القوات المسلحة الإيرانية خلال "الحرب العدوانية الصهيونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأكد الجانبان الإيراني والسعودي على "ضرورة استمرار المشاورات الهادفة إلى توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين مع التنويه إلى دور البلدين الأساسي في هذا السياق".