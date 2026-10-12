إيران تهدد إسرائيل عبر مجموعات في سوريا

ووقع الحادث الأخير يوم الجمعة، عندما استهدف الجيش الإسرائيلي مركبة قرب الحدود السورية كانت تقل يوسف علي الحسون، وهو سوري قال الجيش إنه خطط وهندس هجمات ضد جنود الجيش الإسرائيلي بتوجيه من .واستنادا إلى الأنماط العملياتية للحسون، قدر المركز أنه كان يعمل على الأرجح بتوجيه إيراني، وربما كان ينتمي إلى إحدى الشبكات العملياتية الإيرانية في ، لا سيما تلك المرتبطة بالوحدة 840، وهي وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق ، أو الفرع 4000 التابع لمنظمة استخبارات . كما أشار المركز إلى احتمال أنه كان يعمل بتوجيه من .واقترح المركز أن موقع الحسون وقت الضربة، قرب بلدة حوش السيد علي في قضاء الهرمل على الجانب اللبناني من الحدود، قد يشير إلى أنه كان في طريقه للقاء مسؤولين إيرانيين أو من حزب الله.ووفقا لمركز ألما، أنشئت هذه الشبكات في عهد نظام الأسد بمشاركة مباشرة من أعضاء في الأجهزة العسكرية والأمنية السورية، غير أن وحزب الله واصلا منذ سقوط نظام الأسد جهودهما لإعادة تنشيط الشبكات المحلية، بما في ذلك عبر بقايا النظام السابق.ويقال إن جهود التجنيد لديهما تمتد إلى ما هو أبعد من المجتمع الشيعي، إذ يسعى الطرفان إلى ضم أعضاء من المجتمعين السني والدرزي في سوريا عبر حوافز مالية بدلا من الجذب الأيديولوجي.وقال مركز ألما إن سلسلة من الحوادث تشير إلى استمرار نشاط إيران وحزب الله في جنوب سوريا، ووصف ضربة الجمعة بأنها الأحدث في سلسلة حالات تشير إلى جهود لإنشاء أو تنشيط شبكات محلية.وفي تموز 2025، اعتقل الجيش الإسرائيلي عناصر محليين في جنوب سوريا قيل إنهم كانوا يتلقون توجيهات من .وفي ايلول 2025 ونيسان 2026، كشفت خلايا كانت تستعد لإطلاق صواريخ باتجاه في منطقة القنيطرة.وفي 28 حزيران، قتل الجيش الإسرائيلي عنصرين سوريين شيعة مسلحين كانا قد سافرا من شمال سوريا لتنفيذ هجمات قرب قرية حضر في الجنوب. ويعتقد أنهما أرسلا بتوجيه إيراني أو من حزب الله.وفي الآونة الأخيرة، في 29 ايلول، أعلنت قوات الأمن السورية اعتقال خلية من ثلاثة أعضاء تابعة لحزب الله في حوض غربي درعا. ووفقا للتقارير، كانت الخلية تعمل على إنشاء بنية تحتية لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.وأثار حادثان آخران الأسبوع الماضي مخاوف بشأن محاولات محتملة لاختبار جاهزية الجيش الإسرائيلي. ففي ليلة 4 تشرين الاول، قتل فلسطيني يبلغ 22 عاما من سكان دمشق أثناء محاولته التسلل إلى موقع للجيش الإسرائيلي في . وفي اليوم التالي، أطلق الجنود النار على شخصين اقتربا من موقع آخر للجيش الإسرائيلي في المنطقة على دراجة نارية في ظروف غير معتادة.وخلص المركز إلى أن الحوادث الأخيرة، حتى لو كانت غير مترابطة، توضح التهديد المستمر المنبعث من جنوب سوريا، سواء عبر محاولات إيران وحزب الله تنشيط شبكات محلية ضد إسرائيل، أو عبر جهود محتملة لاختبار يقظة قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة.