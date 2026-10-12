الجيش اللبناني يضبط 200 كغ من المتفجرات قادمة من سوريا

ذكر بيان على منصة "إكس" أن الجيش تواصل تنفيذ مهمات مراقبة الحدود السورية وضبطها بهدف منع التهريب ومنع محاولات التسلل غير الشرعي.وتقع بلدة قصر -الهرمل شمال البقاع اللبناني على الحدود السورية وهي تابعة لقضاء الهرمل.وأضاف بيان الجيش: "في هذا السياق، ضبطت وحدة من الجيش في منطقة القصر – الهرمل حوالي 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة، موضّبة داخل أكياس ومعدّة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وقد فرّ المهربون إلى داخل الأراضي السورية".وأردف: "سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وتجري المتابعة والتنسيق لتوقيف المتورطين".وفي مطلع تشرين الاول الجاري، ضبط الجيش اللبناني نحو 245 كيلوغرام من مادة "تي " شديدة الانفجار و4 عبوات ناسفة و8 مفجرات للعبوات إضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمفجرات في شمال شرقي البلاد كانت في طريقها من إلى ، وذلك خلال عمليات الرصد والمراقبة التي ينفذها على الحدود الشمالية والشرقية.