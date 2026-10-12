تظاهرات امام السفارة العراقية في دمشق.. ما القصة؟

وذكرت وسائل إعلامية ان "المحتجين رفعوا شعارات تطالب بالسلّمية والعدالة، وتلفت الانتباه إلى قضية المواطنين السوريين الذين جرى نقلهم وترحيلهم وفق ما وصفوه من السجون والمعتقلات التي كانت تديرها قوات الديمقراطية (قسد) شمال شرقي سوريا، قبيل انسحابها منها وتسليمها إلى قوات والتي بدورها قامت بتسليمهم إلى السلطات العراقية في وقت سابق".وأضافت ان "هؤلاء نقلوا إلى سجونها بإشراف التحالف الدولي، وذلك وسط اتهامات باطلة وغير مسندة بأدلة قانونية واضحة".وعبر المشاركون في الوقفة عن استياء وسخط شعبي واسع جراء هذا الإجراء، متسائلين عن الأسباب والمسوغات القانونية التي تجيز نقل مواطنين سوريين خارج حدود بلادهم لمحاكمتهم أو احتجازهم في دول جارة بدلاً من خضوعهم للقضاء السوري المختص داخل أراضيهم إن كانت هناك اتهامات موجهة ضدهم.وأكد الأهالي أن "هذه الخطوات تتم بتنسيق وغطاء غير مباشر من التحالف الدولي الذي يدعم قوات سوريا الديمقراطية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الملف الإنساني والقانوني لهؤلاء المعتقلين الذين تحولت قضيتهم إلى ورقة مساومة بعيدة عن معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان".