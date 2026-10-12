قتيل و19 مصاباً بانفجار ذخيرة شمالي "إسرائيل"

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الحادث أسفر عن سقوط قتيل و19 مصاباً، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، فيما أعلنت فرق الإسعاف أن الحادث معقد، وأن عمليات إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات استمرت خلال الساعات الأولى.وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن المصابين من الطلاب وأفراد الطاقم التعليمي الذين كانوا يشاركون في رحلة مدرسية قرب الحدود الشمالية، فيما رجحت مصادر محلية أن يكون الانفجار ناجماً عن ذخيرة غير منفجرة.ونقلت تقارير إعلامية أن التحقيقات تركز على طبيعة الجسم الذي تسبب بالانفجار، وما إذا كان صاروخاً أو ذخيرة من مخلفات الحرب، فضلاً عن مراجعة ظروف دخول المجموعة إلى المنطقة، في وقت أكدت فيه الإسرائيلية أن المسار الذي سلكه المشاركون كان مسموحاً بالتجوال فيه.