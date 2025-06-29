إيران تشكك بالتزام إسرائيل بوقف النار

وفقًا لوكالة أنباء شبه الرسمية، تحدث الجنرال مع السعودي، الأمير عبر الهاتف، قائلاً: "لم نبدأ الحرب، لكننا استجبنا بكل قوتنا".ونقلت الوكالة عن قوله: "بالنظر إلى أننا نشك تمامًا في التزام عدونا بالتزاماته، بما في ذلك الالتزام بوقف إطلاق النار، سنظل مستعدين للرد في حالة تكرار هجماتهم".كانت (واس) أفادت أن الأمير خالد قد تلقى مكالمة هاتفية من موسوي، و"استعرضا العلاقات الثنائية في مجال الدفاع وناقشوا التطورات الإقليمية وكذلك الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار".