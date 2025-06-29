موسكو تتحدث عن الجولة الثالثة من المفاوضات مع كييف

وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان من المقرر عقد اجتماعات جديدة في المستقبل القريب على هامش اجتماعات ، التي عُقدت في مينسك يومي 26 و27 يونيو وبثتها حديثا قناة "فيرست إنفورميشن" البيلاروسية: "لا، ليس في القريب العاجل. ننتظر الجولة الثالثة من المفاوضات. نأمل أن يتضح توقيتها في الأيام المقبلة".كما قال ردا على سؤال حول من وما الذي يحدد تسريع عملية التفاوض بشأن أوكرانيا: "يعتمد الكثير، بطبيعة الحال، على موقف نظام . ويعتمد أيضا على مدى فعالية جهود الوساطة التي تبذلها ".وأشار إلى أن موقف "معروف جيدا". مضيفا أن "هناك واقعا حقيقيا على الأرض لا يمكن تجاهله، ويجب أخذه في الاعتبار".وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في 16 مايو الماضي بمدينة إسطنبول، بعدما دعا الرئيس الروسي في 11 مايو إلى استئناف العملية التفاوضية.وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في 2 يونيو الجاري بتركيا، واستمر اللقاء في قصر تشيراغان بإسطنبول لأكثر من ساعة، وتبادل الجانبان مذكرات حول تسوية النزاع.