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موسكو تتحدث عن الجولة الثالثة من المفاوضات مع كييف
دوليات
2025-06-29 | 17:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
86 شوهد
أعلن المتحدث باسم الكرملين
دميتري بيسكوف
أن
موسكو
تأمل في تحديد مواعيد الجولة الثالثة المقبلة من المفاوضات مع
كييف
في المستقبل القريب.
وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان من المقرر عقد اجتماعات جديدة في المستقبل القريب على هامش اجتماعات
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
، التي عُقدت في مينسك يومي 26 و27 يونيو وبثتها حديثا قناة "فيرست إنفورميشن"
التلفزيونية
البيلاروسية: "لا، ليس في القريب العاجل. ننتظر الجولة الثالثة من المفاوضات. نأمل أن يتضح توقيتها في الأيام المقبلة".
كما قال ردا على سؤال حول من وما الذي يحدد تسريع عملية التفاوض بشأن أوكرانيا: "يعتمد الكثير، بطبيعة الحال، على موقف نظام
كييف
. ويعتمد أيضا على مدى فعالية جهود الوساطة التي تبذلها
واشنطن
".
وأشار إلى أن موقف
روسيا
"معروف جيدا". مضيفا أن "هناك واقعا حقيقيا على الأرض لا يمكن تجاهله، ويجب أخذه في الاعتبار".
وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في 16 مايو الماضي بمدينة إسطنبول، بعدما دعا الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
في 11 مايو إلى استئناف العملية التفاوضية.
وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في 2 يونيو الجاري بتركيا، واستمر اللقاء في قصر تشيراغان بإسطنبول لأكثر من ساعة، وتبادل الجانبان مذكرات حول تسوية النزاع.
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