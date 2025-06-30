دبي تعلن نجاح أول رحلة "تاكسي" جوي (فيديو)

من دبي، صانعة المستقبل وحليفة الريادة، نعلن نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي) في المنطقة، وذلك بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة “جوبي أفييشن”، ضمن الاستعدادات لإطلاق الخدمة بالكامل العام المقبل…إنجاز جديد يختصر المسافات، ويعزز جودة الحياة في دبي، ويعيد رسم… pic.twitter.com/Eqrp0Vv0iq
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) June 30, 2025
من دبي، صانعة المستقبل وحليفة الريادة، نعلن نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي) في المنطقة، وذلك بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة “جوبي أفييشن”، ضمن الاستعدادات لإطلاق الخدمة بالكامل العام المقبل…إنجاز جديد يختصر المسافات، ويعزز جودة الحياة في دبي، ويعيد رسم… pic.twitter.com/Eqrp0Vv0iq