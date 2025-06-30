دبي تعلن نجاح أول رحلة "تاكسي" جوي (فيديو)

– دوليات



أعلنت دبي اليوم الاثنين، نجاح أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي "جوبي"، تمهيدا لبدء تشغيلها مطلع العام المقبل 2026.

وأعلن ولي عهد دبي الشيخ ، نجاح الرحلة، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "من دبي، صانعة المستقبل وحليفة الريادة، نعلن نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي) في المنطقة، وذلك بالتعاون بين وشركة "جوبي أفييشن"، ضمن الاستعدادات لإطلاق الخدمة بالكامل العام المقبل".