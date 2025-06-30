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الاتحاد الأوروبي يصدر قراراً بشأن عقوباته على روسيا.. تمديد لهذا الموعد
دوليات
2025-06-30 | 09:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
64 شوهد
قرر
مجلس الاتحاد الأوروبي
خلال قمة عقدت في
بروكسل
يوم 26 يونيو تمديد جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على
روسيا
لمدة 6 أشهر إضافية، لتستمر حتى 31 يناير 2026.
وأوضح
مجلس الاتحاد الأوروبي
في بيانه أن تمديد العقوبات
يعكس
التزام الاتحاد بالحفاظ على الضغط الاقتصادي والسياسي على
روسيا
، حتى تحقيق أهدافه المتعلقة بالأمن والسلام في المنطقة.
وكان
الاتحاد الأوروبي
قد فرض أولى عقوباته الاقتصادية على روسيا في يوليو 2014، عقب تصاعد التوترات بين الطرفين، ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد هذه العقوبات بشكل دوري كل ستة أشهر، "تعبيرا عن موقف موحد تجاه السياسات الروسية التي تعتبرها دول الاتحاد تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي".
ومنذ 24 فبراير 2022، أقر الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات، ويجري حاليا بحث الحزمة الـ18 التي من المتوقع إقرارها بعد انتقال رئاسة المجلس من بولندا إلى
الدنمارك
في الأول من يوليو، مع استمرار معارضة كل من هنغاريا وسلوفاكيا.
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