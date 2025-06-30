الاتحاد الأوروبي يصدر قراراً بشأن عقوباته على روسيا.. تمديد لهذا الموعد

وأوضح في بيانه أن تمديد العقوبات التزام الاتحاد بالحفاظ على الضغط الاقتصادي والسياسي على ، حتى تحقيق أهدافه المتعلقة بالأمن والسلام في المنطقة.وكان قد فرض أولى عقوباته الاقتصادية على روسيا في يوليو 2014، عقب تصاعد التوترات بين الطرفين، ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد هذه العقوبات بشكل دوري كل ستة أشهر، "تعبيرا عن موقف موحد تجاه السياسات الروسية التي تعتبرها دول الاتحاد تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي".ومنذ 24 فبراير 2022، أقر الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات، ويجري حاليا بحث الحزمة الـ18 التي من المتوقع إقرارها بعد انتقال رئاسة المجلس من بولندا إلى في الأول من يوليو، مع استمرار معارضة كل من هنغاريا وسلوفاكيا.