بوتين يشرح للمنضمين إلى روسيا الطريقة الصحيحة لتمارين المعدة

وتحدث مدير المدرسة رقم 2 في نوفوأليكسيفكا بمحافظة خيرسون، إلمي تشيليبييف، للرئيس عن القسم الرياضي في المدرسة، حيث تابع تدريب الأطفال في الهواء الطلق.وعلق بوتين قائلا: "أرى ما يفعلونه - إنهم يقومون بتمارين الضغط. من الأفضل وضع اليدين خلف الرأس بدلا من رفعها فقط. لو تسمحوا، انصحوهم بذلك. أما بخلاف ذلك، فكل شيء على ما يرام".وفي وقت سابق، وصف بوتين إمكانيات جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه بالهائلة.وأضاف الرئيس الروسي أنه بحلول عام 2030، يجب أن تصل المناطق الجديدة إلى المستوى المتوسط الروسي في جميع المؤشرات.