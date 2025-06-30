طهران: الكيان الصهيوني العامل الأكبر بزعزعة الأمن والسلام

اعتبر ، الاثنين، أن الكيان الصهيوني هو العامل الأكبر في زعزعة الأمن والسلام في المنطقة.

وقال عراقجي في تصريح صحافي، "هجوم الذي استهدف عالما إيرانيا الثلاثاء الماضي ليس عملية عسكرية بل جريمة بشعة".

وأضاف "الكيان الصهيوني هو العامل الأكبر في زعزعة الأمن والسلام في المنطقة والعالم"، لافتا الى أن "داعمي الكيان الصهيوني ومن يبررون له شركاء في جرائمه".

وفي (24 حزيران 2025) دخل وقف إطلاق النار بين و"إسرائيل" حيّز التنفيذ وأعلن عنه الرئيس الأمريكي ، ويقضي بوقف الأعمال القتالية والتي بدأتها "تل أبيب" حزيران بقصف ومدن أخرى.