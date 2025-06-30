إيران ترفض "صفر تخصيب" وترد على تهديدات ترامب الجديدة

وفي مقابلة مع " "، أوضح نائب وزير الخارجية أن تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم للاستخدام السلمي داخل الأراضي الإيرانية.وتابع نائب وزير الخارجية مؤكدا: "إن مستواه قابل للنقاش، وقدرته كذلك، ولكن القول بأنه لا ينبغي أن يكون لديكم تخصيب، ويجب أن يكون التخصيب لديكم صفر، وإذا لم توافقوا، فسوف نقصفكم، فهذا هو قانون الغاب".وقال نائب : "إذا أرادت استئناف المفاوضات الدبلوماسية، فعليها استبعاد أي خطة أخرى لمهاجمة إيران".وبشأن مستقبل المحادثات الإيرانية الأمريكية، أشار إلى أنه "لم يتم الاتفاق على موعد محتمل للعودة إلى المحادثات وأنه لا يعرف ما سيكون على جدول الأعمال".وأضاف تخت : "نحن نبحث حاليا عن إجابة عن السؤال عما إذا كنا سنشهد تكرارا لعمل عدواني أثناء حوارنا". موضحا أن "الولايات المتحدة يجب أن تكون شفافة تماما بشأن هذه المسألة المهمة للغاية وما الذي ستقدمه لنا لبناء الثقة اللازمة لمثل هذه المحادثة".وعندما سئل عما إذا كانت إيران قد تفكر في مراجعة برنامجها النووي كجزء من أي اتفاق، ربما في مقابل تخفيف العقوبات والاستثمار في البلاد، قال تخت روانجي: "لماذا يجب أن نوافق على مثل هذا الاقتراح؟".وأكد أن "برنامج إيران، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60%، مخصص للأغراض السلمية".وبحسب البريطانية "بي بي سي"، أضاف تخت روانجي أيضا في المقابلة أن "حلفاء إيران العرب في يبذلون قصارى جهدهم لإعداد المساحة اللازمة للحوار".كما أوضح نائب وزير الخارجية، قائلا: "لا نريد حربا. نريد الحوار والدبلوماسية، ولكن يجب أن نكون مستعدين وحذرين حتى لا نفاجأ مرة أخرى".وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال الرئيس الأمريكي، ، في وقت سابق، ردا على سؤال عما "إذا كان سيهاجم إيران مجددا إذا استمرت في تخصيب اليورانيوم بمستوى يثير قلق الولايات المتحدة": "بالتأكيد، بلا شك".