ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا

وقع الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على .



وقال ، "الرئيس يوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على "، مشيرا الى أن "الأمر التنفيذي بشأن سوريا يدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء".

وأضاف "الأمر التنفيذي بشأن سوريا يبقي العقوبات على الأسد ومساعديه وتنظيم الدولة ووكلاء ".

وقال ترامب، " ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها"، مضيفا "سوريا الموحدة التي لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها ستدعم أمن وازدهار الإقليم".