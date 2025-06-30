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أرنب يعرقل هبوط طائرة في مطار إسطنبول
دوليات
2025-06-30 | 14:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
382 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تسبب أرنب دخل مدرج مطار "صبيحة" في مدينة
اسطنبول
، بإجبار طائرة على إلغاء هبوطها ومعاودة الطيران مجدداً ريثما تتم معالجة الأمر من قبل سلطات المطار.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن الطائرة كانت قادمة قبل أيام، من مطار "إركان" في جمهورية شمال قبرص، نحو مطار صبيحة في الجانب الآسيوي من المدينة التي يقسمها
مضيق البوسفور
.
ولاحظ كابتن الطائرة، الأرنب على مدرج المطار، ليبلغ برج المراقبة، ويواصل التحليق بدلاً من الهبوط لحين معالجة الأمر.
وتكشف الحادثة بعد تسريب محادثات
الطيار
مع برج المراقبة الذي كان يطلب من الكابتن تحديد مكان الأرنب ليتم اتخاذ الإجراء المناسب سريعاً.
وأظهر مقطع فيديو تناقله المدونون الأتراك في مواقع التواصل الاجتماعي، المسار الطويل الذي اضطرت الطائرة إلى سلوكه قبل معاودة الهبوط مجدداً.
ولم يتم الكشف عن مصير الأرنب وكيف تسلل للمدرج، فيما انتهت الحادثة الطريفة من دون أي مشاكل.
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