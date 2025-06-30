أرنب يعرقل هبوط طائرة في مطار إسطنبول

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الطائرة كانت قادمة قبل أيام، من مطار "إركان" في جمهورية شمال قبرص، نحو مطار صبيحة في الجانب الآسيوي من المدينة التي يقسمها .ولاحظ كابتن الطائرة، الأرنب على مدرج المطار، ليبلغ برج المراقبة، ويواصل التحليق بدلاً من الهبوط لحين معالجة الأمر.وتكشف الحادثة بعد تسريب محادثات مع برج المراقبة الذي كان يطلب من الكابتن تحديد مكان الأرنب ليتم اتخاذ الإجراء المناسب سريعاً.وأظهر مقطع فيديو تناقله المدونون الأتراك في مواقع التواصل الاجتماعي، المسار الطويل الذي اضطرت الطائرة إلى سلوكه قبل معاودة الهبوط مجدداً.ولم يتم الكشف عن مصير الأرنب وكيف تسلل للمدرج، فيما انتهت الحادثة الطريفة من دون أي مشاكل.