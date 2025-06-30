واشنطن تعلن: لدينا التزام بتغيير الشرق الأوسط

أعلنت ، الاثنين، أن لدى التزام بتغيير الشرق الأوسط ليعيش بسلام.



وقالت الخارجية الأمريكية، "الرئيس متفائل بوقف إطلاق النار في وسنكون نحن كذلك".

وأضافت "نعمل على إدخال المساعدات لغزة ووقف إطلاق النار ونأمل أن نحدث تغييرا في القطاع".

ولفتت الخارجية الأمريكية "سنواصل العمل مع الاتحاد الإفريقي وقطر وتوغو لدعم السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية"، مضيفة "لدينا التزام بتغيير الشرق الأوسط ليعيش الناس بسلام".