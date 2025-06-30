البيت الأبيض: ترامب لا يتفاوض شخصيا مع إيران

وقالت ليفيت في إفادة صحفية: "الرئيس نفسه لا يتفاوض مع . في الوقت نفسه، يحافظ مبعوثنا الخاص ويتكوف وممثلون آخرون عن الإدارة على اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الجانب الإيراني".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي أنه لا يجري أي محادثات مع إيران، مجددا التأكيد على أن قامت "بتدمير منشآت إيران النووية بالكامل".



هذا وأوضح نائب ، ، أن تصر على تخصيب اليورانيوم للاستخدام السلمي داخل أراضيها، مشيرا إلى أن مستوى التخصيب وقدرته قابلان للنقاش.



وبشأن مستقبل المحادثات الإيرانية الأمريكية، أضاف أنه "لم يتم الاتفاق على موعد محتمل للعودة إلى المحادثات وأنه لا يعرف ما سيكون على جدول الأعمال".