أول تعليق سوري على قرار ترامب إلغاء العقوبات

وقال في تدوينة على منصة "X": "نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ".وأضاف "يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تسهم في دفع نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على ".وذكر وزير الخارجية أن رفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البنى التحتية الحيوية، بما يوفر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم.ووقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا برفع العقوبات المفروضة على سوريا اعتبارا من الأول من يوليو، وينص أيضا الإبقاء على العقوبات على الرئيس السوري السابق وشركائه.