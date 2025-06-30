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أول تعليق سوري على قرار ترامب إلغاء العقوبات
دوليات
2025-06-30 | 17:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
238 شوهد
قال وزير الخارجية السوري
أسعد
حسن
الشيباني
، إن إلغاء
الولايات المتحدة
العقوبات عن
سوريا
يفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها.
وقال
الشيباني
في تدوينة على منصة "X": "نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس
ترامب
".
وأضاف "يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تسهم في دفع
سوريا
نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على
المجتمع الدولي
".
وذكر وزير الخارجية أن رفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البنى التحتية الحيوية، بما يوفر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم.
ووقع الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أمرا تنفيذيا برفع العقوبات المفروضة على سوريا اعتبارا من الأول من يوليو، وينص
المرسوم
أيضا الإبقاء على العقوبات على الرئيس السوري السابق
بشار الأسد
وشركائه.
>>
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