إعدام متطرف سعودي ذبح والدته وشقيقته وطفليها

وأوضحت الوزارة أن "الجاني حامد بن اللهيبي أقر بارتكاب الجريمة بدافع الانتماء لتنظيم إرهابي، واستهداف أقرباءه أثناء نومهم عبر طعنهم بأداة حادة تنفيذا لأفكار متطرفة".وبعد استكمال الإجراءات والقانونية، صدر بحقه حكم القتل حدا، وتم تنفيذ الحكم اليوم.وأكدت الداخلية أن "هذه الجريمة البشعة تمثل اعتداء صارخا على النفس البشرية وانتهاكا لأمن المجتمع"، مشددة على أن "المملكة ستتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها أو الانخراط في التنظيمات الإرهابية".