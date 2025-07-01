ترامب يتحدث عن "إنهاء الحرب" في غزة

واعتبر أن نتنياهو الذي سيزور مطلع الأسبوع المقبل، "يريد إنهاء الحرب"، مضيفا "سأكون حازما مع نتنياهو في هذا الشأن".هذا وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن قدمت يوم الثلاثاء، إلى مقترحا جديدا بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع .وبحسب ما نقلته "كان 11" عن مصدرين دبلوماسيين، ينص المقترح على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم خلال اليوم الأول منه الإفراج عن أسرى إسرائيليين أحياء.ويشمل المقترح الإفراج عن أسيرين إضافيين في اليوم الخمسين من التهدئة، إلى جانب تسليم جثامين 18 من الأسرى الإسرائيليين على ثلاث دفعات.كما ينص المقترح على انسحاب الجيش الإسرائيلي حتى محور "موراغ" بين خان ورفح جنوبي القطاع، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة.