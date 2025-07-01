مجموعة السبع تدعو إيران لاستئناف المفاوضات النووية

دعا بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، الى استئناف المفاوضات النووية.

وجاء في البيان، "نؤكد دعم وقف إطلاق النار بين وإيران ونحث على عدم زعزعة استقرار المنطقة".

وأضاف البيان "نقدر دور المهم في تسهيل وقف إطلاق النار بين وإسرائيل"، مؤكدا أنه "لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية".

وحث البيان إيران على "الامتناع عن استئناف أنشطة التخصيب غير المبررة"، داعيا إيران الى "استئناف المفاوضات النووية وإبرام اتفاق شامل ودائم وقابل للتحقق".

كما دعا إيران إلى "استئناف التعاون مع على وجه السرعة".