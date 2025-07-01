ترامب يعلن موافقة "إسرائيل" على وقف إطلاق النار في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، عن موافقة "إسرائيل" على شروط إتمام وقف إطلاق النار في قطاع .

ونقلت وكالة "رويترز" عن قوله، "ممثلون عني عقدوا اجتماعا طويلا وبناء مع الإسرائيليين اليوم بشأن ".

وأضاف " وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما".

وكشف الرئيس الأمريكي "سنعمل خلال وقف إطلاق النار في غزة مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب"، معربا عن أمله أن "تقبل حماس هذا الاتفاق لأن الوضع لن يتحسن بل سيزداد سوءا".

وكان ترامب أكد، الثلاثاء، أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة خلال الأسبوع المقبل، مشددا على أنه سيتعامل بحزم مع رئسي الوزراء الإسرائيلي حول هذا الأمر حين يزور .